Dér Heni várandósan sem hagyja abba az edzést: Mindent kontrolláltan és nem ugrálva csinálok

Testmozgással készül a szülésre.

Dér Heni december végén jelentette be, hogy új taggal bővül a családjuk. Mint kiderült, kislányt hord a szíve alatt. Az énekesnő ma a konditeremből posztolt fotót az Instagram-oldalára, mint írja, ahogyan a korábbi terhessége alatt, úgy most is rendszeresen edz.

Ugyanúgy edzem azóta is, mindent kontrolláltan és nem ugrálva csinálok. Beninél is gyönyörűen jelzett a pocak, ha valami sok volt neki. Ilyenkor nálam egy picit bekeményedett az alhasam, de ennél a várandósságnál a kislányunk úgy tűnik, nagyon élvezi a mozgást, meg sem nyikkan. Nagyon sokat segít a mozgás, rengeteg energiát ad, és ha megkérdezik, mindig azt mondom, azért fontos ilyenkor is az edzés, mert fel kell készülni a szülésre

– magyarázta.

Sosem tudhatjuk, mennyi idő lesz, mennyi energiára lesz szükség. Olyan, mint egy mérkőzés, mind fizikai, mind mentális értelemben. Természetesen ha valaki előtte sosem edzett, akkor nyilván ne várandósan kezdje el, de nálam ilyenkor is természetes, csak nem posztolok róla minden nap.

