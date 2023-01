Milly Alcock joggal érdemelte ki a legspiccesebb színésznő díját az idei Golden Globe-on

A legjobb drámasorozatnak járó elismerést a Sárkányok háza zsebelte be a keddi Golden Globe-gálán. Hárman mentek fel átvenni a díjat: Miguel Sapochnik rendező-producer, valamint a széria két színésznője, akik ráadásul ugyanazt a karaktert formálják meg különböző életszakaszaiban: Emma d’Arcy és Milly Alcock. Utóbbi színpadi magatartása elég nagy feltűnést keltett, mivel Sapochnik köszönőbeszéde alatt úgy viselkedett, mint aki a kelleténél kicsit több alkoholt fogyasztott el az est folyamán. A 22 éves színésznő végig vihorászott, mutogatott, és kolléganőjére támaszkodott, míg a pódiumon állt.

Twitter-felhasználók tömegei fejezték ki tetszésüket Alcock magaviselete láttán. Egyikük így foglalta össze, mi történhetett:

House of the Dragon wins the award for Best Drama Television Series at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/7cqF8cqQTs

— NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023