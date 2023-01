„Most már örökké úgy fog beszélni, mint Elvis?” – Golden Globe-os köszönőbeszéde miatt cikizik Austin Butlert

Austin Butler vehette át a legjobb drámai színésznek járó Golden Globe-ot a keddi díjátadón az Elvis című filmben nyújtott alakításáért. Köszönőbeszédét ugyanolyan akcentussal és azon a mély hangon mondta el, mint amit a szerep kedvéért annak idején elsajátított, de ez nem mindenkinek jött be: a neten rengetegen kiakadtak azon, hogy Butler benne ragadt a karakterben, és még mindig Elvis Presley-t személyesíti meg a színpadon.

Íme, pár Twitter-bejegyzés a témához kapcsolódóan:

A színész maga is beszélt róla egy tavalyi interjúban, hogy nehezen szabadul Elvis beszédstílusától.

– mondta el akkor.

Congratulations to our Golden Globe winner for Best Actor – Motion Picture – Drama, @austinbutler! 🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/3J0s10IeXs

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023