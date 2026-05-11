Ledöbbentek a szurkolók, amikor a McDonald’s kabalafigurája énekelte el a himnuszukat

Nem mindennapi meglepetést kaptak a szurkolók a Triple-A Charlotte Knights és Gwinnett Stripers közötti Minor League baseball-meccsen – írja a New York Post.

Mindenki a hazai csapat himnuszát várta, ami meg is érkezett, de előadója kisebb döbbenetet váltott ki a résztvevőkből a charlotte-i Truist Fielden. A dalt ugyanis a Mc’Donalds kabalafigurája énekelte el.

A szurkolók ledöbbentek, az esetről készült videóban pedig látható, hogy a Knights játékosai alig tudják megállni, hogy ne röhögjék el magukat.

Sosem tudhatod, mit látsz a stadionban

– írta a Knights egy Instagram-bejegyzésben, amelyhez egy videó is készült a teljes jelmezben és arcfestékkel a pályán éneklú Ronald McDonaldról.

Hey look it’s us https://t.co/ZHCKU0Bl4J — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) May 7, 2026

A Barstool Sports blog is megosztotta a vírusként terjedő klipet, és ezt írta:

Lehet 1000 próbálkozásod is, és soha nem találod ki, ki énekli ezt a himnuszt.

Az egyezés azonban nem véletlen, A kabalafigurák megjelenése a csapat Night at the Knights (Éjszaka a Lovagoknál) rendezvényének része volt, a jótékonysági eseményt pedig a Ronald McDonald Házzal közösen rendezték.

A hazaiaknak végül bejött a rendhagyó himnusz, a Knights 21-1-re legyőzte a Striperst.