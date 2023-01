Harry herceg: Családot akarok, nem egy intézményt

Két interjú is megjelenik a sussexi herceggel, mielőtt debütálna a memoárja.

Hamarosan megjelenik Harry herceg Spare című életrajzi könyve. A herceg ennek apropójából két interjúfelkérésre is igent mondott: az egyiket az amerikai CBS-nek, a másikat pedig a brit ITV-nek adta, mindkettő vasárnap debütál majd.

Utóbbihoz már egy előzetes is napvilágot látott, ebben a sussexi herceg többek között olyan kijelentéseket tesz, mint

Szeretném visszakapni az apámat és a bátyámat.

vagy

Családot akarok, nem egy intézményt.

A Guardian által szemlézett beharangozóban elhangzik, hogy „úgy érzik, jobb, ha valahogy minket állítanak be gonosztevőknek” valamint az is, hogy „egyáltalán nem mutattak hajlandóságot a békülésre” – bár utóbbiak esetében pontos kérdések hiányában nem egyértelmű, kikre is gondolt a herceg.