VV Melina: Remélem, ByeAlex szeret! – a villalakókban tudatosult, hogy mostanra celebek is ismerik a nevüket

VV Dani szerint némelyiküknél már ismertebbek is a ValóVilág versenyzőiként.

A ValóVilág legutóbbi adásában VV Melina az ágyban fekve eszmélt rá arra, milyen sokan követhetik jelenleg a velük kapcsolatos híreket. A versenyző szerint a róluk szóló cikkek több hírportálon és közösségi oldalon is megjelennek, így az emberek akaratukon kívül is képben vannak velük. VV Dani erre azt felelte, szerinte mostanra már több magyar celeb is megismerte a nevüket.

– Minden celeb így tudja már, hogy ki az a VV Melina.

– Úristen, ez azért nagy súly!

– hangzott a diskurzus.

VV Dani később azt is megjegyezte, hogy VV Melina a ValóVilág játékosaként pillanatnyilag kvázi ismertebb, mint „egy-két elég komoly” celeb.

Jaj, remélem a ByeAlex szeret!

– felelte VV Melina.