Azt mondta kislányának, nyugodtan mondja el a többieknek az igazságot a Mikulásról

A december egy külön nehézséget jelent a kisgyerekeseknek, nehéz azzal mit kezdeni, hogy mit mondjunk a gyereknek, és meddig próbáljuk foggal körömmel fenntartani a varázslatot.

Nagy vihart kavart a TikTokon egy videó, amelyben egy kislány, Elliana azt meséli az anyukájának, Anali Pereznek, hogy elmondta az osztálytársainak az igazat a Mikulásról. Hogy nem is létezik.

Az anya megdöbbent, ahogy a lánya elmeséli, mit csinált, mégis azt mondja neki, folytassa csak.

Elliana pár évvel idősebb bátyja, Jax viszont kérdőre vonta húgát:

Miért csináltad ezt? Most ezek a srácok valószínűleg hazamennek és ez lesz a legrosszabb karácsonyuk.

@anali_1110 **** Thoughts on Santa? 🎅 How do you break it to your kids when they find out it's a lie and no longer magical? I honestly don't care either way HOWEVER, be prepared to explain yourself knowing your kids will be around other kids who are not believers 😮‍💨 I tell my kids to not ruin it for others but I'm also not going to be mad when they state facts.

Az anya a videónál szintén feltette a kérdést, mi tegyen a szülő, ha rájön, hogy a Mikulás nem igazi, és eltűnik a varázslat?

Azt mondtam a gyerekeimnek, hogy ne tegyék tönkre másoknak, de nem is leszek mérges, ha mégis szembesítik őket a tényekkel.

A videón és a leírásán sok kommentelő felháborodott, mire Perez azt írta, hogy senkit sem akart megbántani, de a lányának is megvan a joga a véleményéhez. Amire azt válaszolták, hogy ez igaz, de önző dolog a többi gyerek hiedelmeit is tönkre tenni, csak azért, hogy elmondja a lánya a véleményét – számolt be róla a Daily Mail.