„Ha egy függő ide bekerülne, az kibukna pár nap alatt” – Curtis örül, hogy számíthatnak rá a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben

Curtis egészen megnyílt Varga Ádámnak a Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi adásában: a rapper mesélt függőségéről, sőt a Majkával való viszonyáról is.

Valamiért azt éreztem, ő mindig próbál ilyen főnökszerepet kialakítani kettőn között. Együtt értük el az összes sikerünket. Én nem egy zenekar-tag voltam, hanem a másik ember. Egyenrangú társként kellett volna kezelni, én nem éreztem ezt. Elmentünk egymás mellett. (…) Azóta nem beszéltünk. Semmi. De jobb is így. Nem is kellett volna kibékülnünk. Ez nem egy együttes volt, hanem egyesülés: én is nagyon szívesen csak a nagykoncerteket csináltam volna, ha annyit keresek, mint a Peti. De ez nem így volt sajnos