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Belföld

Mennyit tudsz a modern kerti tárolásról? Hörmann-kvíz 10 + 1 bónuszkérdéssel

HÖRMANN
Szponzorált tartalom
2026. 06. 09. 06:48
HÖRMANN

Ha garázskapu, ha okosotthon, akkor Hörmann – legalábbis Európa nagy részén biztosan így gondolják. De vajon mennyire vagy képben a márka egyik másik népszerű termékcsaládjával, a kerti tárolókkal? Ezek az egységek ma már jóval többet jelentenek egyszerű sufnihelyiségnél: dizájn, fenntarthatóság, időjárásállóság és praktikum egyszerre.

Teszteld magad 10 + 1 bónuszkérdéses kvízünkkel a Hörmann kerti tárolóiról, az anyagválasztás dilemmáiról és a legnagyobb előnyökről!

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„Komoly lemezfelhasználó és -megmunkáló cég vagyunk, garázskapukat, nyílászárókat, tárolóépületeket is gyártunk”
A Hörmann legújabb fejlesztési közé tartozik a fa nyílászárók, beltéri faajtók, ezenkívül sorompórendszereket is gyártanak. Mivel az egész világon egyre kisebbek a porták, a területek, így nagy az igény, hogy a még megmaradt zöld területen tároljanak az emberek, ezért a Hörmann belépett a fém kerti tárolók piacára is.
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