lannert juditoktatási minisztertankönyv
Belföld

Oktatási miniszter: digitális tananyagokkal és kiadványokkal bővülhet a tankönyvkínálat

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 06. 09. 06:50
Adrián Zoltán / 24.hu
A teljesen szabad tankönyvválasztásig még hosszú az út.

Nyilvános felhívást tettünk közzé annak érdekében, hogy a jelenlegi tankönyvkínálat új kiadványokkal, munkafüzetekkel, feladatgyűjteményekkel, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen – jelentette be a Facebookján Lannert Judit oktatási miniszter.

Lannert azt írta, szeretnék, ha a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhatnának, és a diákok olyan tanulást segítő eszközökhöz férhetnének hozzá, amelyek jobban igazodnak az eltérő igényekhez, képességekhez és tanulási utakhoz.

Tudom, hogy sokan a teljesen szabad tankönyvválasztást tartanák ideálisnak. Ennek megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel. Addig sem szeretnénk egy helyben állni. Ezért most megnyitjuk a lehetőséget olyan minőségi kiadványok és digitális tartalmak előtt, amelyek eddig nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők az állami tankönyvellátás rendszerében

– írta a miniszter.

A Fidesz-kormány 2025 januárjától szigorított az iskolai tankönyvhasználaton: törvénybe iktatták, a pedagógusoknak kötelességük, hogy csak a 2020-ban bevezetett új NAT-ban és az alaptörvényben szereplő, „érvényes értékeknek megfelelő” tankönyveket és tansegédleteket használhatják, ennek megvalósulásáért pedig az iskolaigazgatókat tették felelőssé.

Több több iskolában figyelmeztették a tanárokat, csak az állami kiadású tankönyveket használhatják.

Lannert Judit a diákmédiának adta első miniszteri interjúját.

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