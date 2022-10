Harry Stylest ágyékon dobták egy flakonnal a chicagói koncertjén

Harry Styles a napokban Chicagóban adott koncertet, melynek egyik pontján kellemetlen incidens történt. Az énekes éppen a közönségéhez beszélt, amikor a tömegből valaki egy flakont hajított felé, ami az ágyékának ütődött.

Az énekes fájdalmában elhallgatott néhány másodpercre, majd mindössze annyit mondott:

Ezt követően Styles kihúzta magát, és folytatta az előadást.

@Harry_Styles was hit with a bottle during his concert in Chicago but took it like a champ 🙌 pic.twitter.com/vdehnS2Izy

— Virgin Radio Edmonton (@VirginRadioYEG) October 17, 2022