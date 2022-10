Mesének indult, de a happy end elmaradt: évek óta nem tudni semmit az eltűnt marokkói hercegnéről

A polgári származású Szelma Bennani élete egy ideig tündérmesébe illően alakult. A munkahelyén találkozott a marokkói királlyal, aki nemcsak hogy beleszeretett és feleségül vette, de évszázados tradíciókkal szakítva büszkén fel is vállalta őt az egész világ előtt. Az ország első first ladyjeként fontos társadalmi szerepet töltött be az afrikai országban, és nemzetközi szinten is figyelemmel kísérték a tevékenységet. A mindenki által kedvelt, modern hercegné azonban öt éve teljesen eltűnt a nyilvánosság szeme elől, azóta pedig csak találgatni lehet, hogy mi történt vele, a királyi család és a marokkói sajtó ugyanis mélyen hallgat róla.

Szelma Bennani Hamupipőke-sztorija hároméves korában, egy szomorú eseménnyel kezdődött: elvesztette az édesanyját. A félárva kislányt ezután a nagymamája nevelte fel. A felső középosztálybeli családból származó Bennanit tanár apja Rabat legjobb iskoláiba járatta, amiket sorra kitűnő eredményekkel végzett el. Mérnöki és számítástudományi diplomákat szerzett, majd informatikusként az ONA-csoportnál, Marokkó legnagyobb magán holdingtársaságánál dolgozott, ami közismerten a királyi család ellenőrzése alatt áll. Egy céges bulin ismerkedett meg a nála 15 évvel idősebb VI. Mohammeddel 1999-ben. Palotanyelvek szerint a király első látásra beleszeretett a lobogó vörös hajú nőbe, akiből pár évvel később Marokkó első first ladyje vált.

Olyan szépen indult…

VI. Mohammed 1999-ben lépett trónra, miután apja, II. Hasszán szívrohamban váratlanul meghalt. Modern felfogása hamar megmutatkozott, igyekezett valamelyest jóvá tenni elődje rendkívül kemény és korrupt uralkodásának következményeit. Trónra lépése után számos reformot vezetett be, első lépései közé tartozott a politikai foglyok szabadon engedése és a népszerűtlen belügyminiszter menesztése. A későbbiekben hangsúlyt fektetett az emberi jogok helyzetének javítására, valamint rengeteg pénzt fordított az ország fejlesztésére, így az utóbbi évtizedekben az ország gazdasága fellendülésnek indult. Mindezzel kiérdemelte a „szegények királya” elnevezést, noha több mint hatszáz autója, tizenkét palotája és egy franciaországi kastélya van, ezzel pedig ő a legnagyobb vagyonnal rendelkező afrikai király, és a kontinens ötödik leggazdagabb embere a Forbes szerint.

VI. Mohammed a nőügyekkel kapcsolatban is a haladás szellemében hozta meg döntéseit. 2000-ben például ő volt az első, aki női királyi tanácsadót nevezett ki maga mellé, erre az arab világban előtte nem volt példa. Egy évvel később újabb meglepetést okozott világszerte, amikor bejelentette eljegyzését Szelma Bennanival. Korábban a marokkói uralkodók évszázados hagyományok szerint államtitkokként kezelték házasságaikat: nem hozták nyilvánosságra a hitvesük nevét, sőt feleségeiket a nép soha nem láthatta.

Első, magánjellegű esküvői ceremóniájuk (a házasság kinyilatkoztatása) 2002. március 20-án került sor, ezt követte egy másik szertartás (a házasság megünneplése) július 12-én és 13-án a rabati Dar al-Makhzen palotában, az uralkodó elsődleges és hivatalos rezidenciáján. A menyegző a marokkói hagyományoknak megfelelően zajlott, melynek során a menyasszony arcfátyollal is megjelent az ünneplők előtt, majd egy széken hordozva mutatták be őt a népnek. Az ünneplés részeként felvonulást tartottak a fővárosban 1500 lovassal és népszerű zenészek közreműködésével.

Nemcsak az volt az újdonság, hogy felfedték Bennani kilétét, de míg a király asszonyai őt megelőzően nem kaptak uralkodói címet – csupán a herceg édesanyjaként hivatkoztak rájuk –, ő lett az első marokkói uralkodói feleség, aki rangot kapott. VI. Mohammed az esküvő után a nemes hölgyeket megillető Lalla, azaz úrhölgy címet, és az őfelsége megszólítást adta neki. Hivatalos megnevezése így Lalla Szelma marokkói királyi hercegné lett.

Lalla Szelma állítólag feltételként szabta meg férjének, hogy nem vehet feleségül más nőt, és ezt a házassági szerződésükbe is belefoglalták. A többnejűség előtte bevett gyakorlat volt az arab állam uralkodóinál, II. Hasszán például egyszerre két feleséggel élt együtt.

Egy ideig a tökéletes hercegné mintapéldánya volt

A hercegné a következő másfél évtizedben hasonló szerepet töltött be, mint más monarchiák királynéi: férje oldalán külföldi vezetőket fogadott, elkísérte a királyt külföldi utazásaira, illetve általa fontosnak tartott ügyeket karolt fel, és humanitárius munkát végzett. Olyan eseményeken képviselte a királyi családot, mint Vilmos brit herceg és Katalin hercegné, valamint Vilmos luxemburgi trónörökös és Stefánia lannoy-i grófnő esküvője, és Vilmos Sándor holland király beiktatásán is jelen volt. Ő üdvözölte Michelle Obamát 2016-ban, az akkori amerikai first lady hivatalos marokkói látogatásakor, és többi között jordániai, belga, spanyol és japán királynőket és hercegnőket is vendégül látott.

2005-ben megalapította hazája első rákprevenciós egyesületét, aktív szerepet töltött be a HIV-fertőzés és az AIDS megelőzéséért vívott küzdelemben. Az Egészségügyi Világszervezet jószolgálati nagykövetté nevezte ki, és 2017-ben munkásságáért odaítélték neki a hatóság arany medálját is. Mindemellett szívügyének tekintette a nők szerepvállalásának támogatását és ösztönzését.

Lalla Szelma segített új korszakot nyitni a muszlim nők számára a 21. században, miközben megőrizte és tisztelte a legfontosabb hagyományokat. Gyakran viselt marokkói kaftánt, de olyan nyugati luxusmárkák ruháiba is szívesen bújt, mint például az Yves Saint Laurent, Valentino, Christian Dior, Chanel vagy a Balenciaga. Abban is úttörőnek számított, hogy előszeretettel viselt nadrágot, a fejkendő használatától azonban tartózkodott. Stílusérzékét – aminek kialakításában stylistok csapata segítette, és állítólag férje is gyakran ellátta tanácsokkal azt illetően, hogy egy-egy hivatalos eseményre mit vegyen fel – nemzetközi szinten is elismerték. Magazinok szavazásain gyakran nyerte el a legjobban öltözött előkelőségnek járó díjat, ezen kívül a világ harmadik, és Afrika legszebb first ladyjének is megválasztották. Divatdiktátori mivoltáról sokat elmond, hogy színre lépése után marokkói nők tömegei festették be a hajukat az övéhez hasonló vörös árnyalatra.

VI. Mohammeddel két gyermekük született: a trónörökös Muláj Hasszán koronaherceg 2003-ban és Lalla Hadídzsa hercegnő 2007-ben. Lánya születését a király úgy ünnepelte meg, hogy csaknem kilencezer fogolynak adott kegyelmet, és minden aznap született kislánynak bámulatos ajándékokat küldött. Úgy tudni, a hercegné nagy gondot fordított arra, hogy gyerekei tökéletesen megtanuljanak angolul, ezért személyzetét is megkérte, hogy ha tudnak, ezen a nyelven beszéljenek hozzájuk.

Források szerint Lalla Szelmának nagyon jó humora van, köztudottan rendkívül udvarias, és egészséges életmódot folytat – helyesen étkezik, nem dohányzik és nem fogyaszt alkoholt. Népszerűsége sokáig megkérdőjelezhetetlen volt Marokkóban.

Manapság azonban semmit nem tudni róla.

Tündérmese happy end nélkül

Lalla Szelmának lassan öt éve nyoma veszett, legalábbis azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Emiatt gyakran hivatkoznak rá szellemhercegnéként, vagy mint az „Eltűnt Hercegné”. 2017-ben tűnt fel utoljára hivatalos minőségében, és az alapítványa körüli teendőkkel sem foglalkozott az elmúlt időszakban. Formálisan azóta sem jelentették be, hogy ennek mi az oka.

Találgatások szerint Mohammeddel 16 év után véget ért a házassága. A válást a spanyol sajtó 2018-ban közhírré is tette, de a királyi udvar soha nem erősítette vagy cáfolta meg a dolgot. Az erről szóló pletykákat az indította el, amikor a király párizsi szívműtétje után a palota közzétett egy fotót arról, hogy a családja meglátogatta a kórházban. Ott voltak vele a testvérei és a gyerekei, a felesége azonban nem szerepelt a képen.

Morocco’s official news agency puts out rare picture of King Mohammed VI with family after heart surgery (for arrhythmia). They don’t usually communicate that much and he had been out of the country for long stretches recently. pic.twitter.com/jIw2SJdGwW — arabist (@arabist) February 27, 2018



Egy évvel később Éric Dupond-Moretti, a királyi család ügyvédje látszólag megerősítette a szakítás tényét, amikor a marokkói király volt feleségeként hivatkozott Szelmára. Nyilatkozatában azoknak a külföldi cikkeknek az állításait tagadta, amik arról szóltak, hogy a hercegné elszökött és bujkálni kényszerül, mint ahogyan Haja Bint al-Husszein, a jordániai királyi család sarja és Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk, az Egyesült Arab Emírségek alelnök-miniszterelnökének volt felesége tette. Dupond-Moretti azt is cáfolta, hogy a hercegné alig találkozik a gyerekeivel, miután a férje kapta meg a teljes felügyeletüket.

A marokkói média egyáltalán nem foglalkozik a hercegné eltűnésével, ez pedig még nagyobb teret enged a spekulációk elterjedésének. Egyesek úgy vélik, Lalla Szelma még mindig Marokkóban tartózkodik, és vagyonokat fizetnek neki a hallgatásáért, míg mások szerint száműzetésben van az Egyesült Államokban, netán egy görög szigeten él. Utóbbi feltevést erősíti, hogy állítólag sok időt tölt Kéosz (Kéa) szigetén, ahol egy háza is van. Olyan, a valóságtól kissé elrugaszkodott teóriák is születtek, miszerint egy magánzárkában tengeti napjait, sikertelen plasztikai műtéten esett át, vagy esetleg rejtélyes körülmények között, a legnagyobb titokban meghalt.

Ez utóbbi azért sem felel meg az igazságnak, mert a hercegnét azért időről időre lefotózzák: 2019-ben a lányával vacsorázott egy marrákesi étteremben, majd egy onkológiai központban látták, pár hónappal később pedig akkor kapták lencsevégre, mikor fiával nyaralt Görögországban. New Yorkban is látták már a gyerekeivel, a legutóbbi, idei információk szerint pedig a királyi család egy fővárosi rezidenciáján él csendesen Hadídzsa hercegnővel, májusban ott ünnepelte a 44. születésnapját is.

Mivel korábban egy marokkói király sem vált el, ezért nem tudni, hogy a jövőben mi lesz Lalla Szelma sorsa. Nincs hír róla, hogy megtarthatja-e címeit, illetve hogy visszatér-e az eredeti, civil szakmájához.

A hercegné sorsát és az utóbbi éveit övező bizonytalanságot így foglalta össze egy királyi ügyekben jártas újságíró: