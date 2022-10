Beszélnünk kell az 59 éves Enzo Ferrarivá maszkírozott Adam Driverről

Michael Mann újra filmet rendez: az olasz versenyautó-tervezőről, Enzo Ferrariról készít életrajzi ihletésű filmet, aminek Adam Driver lesz a főszereplője. Ő alakítja majd Ferrarit a stílusosan csak Ferrari címet viselő drámában.

A film 1957-ben játszódik majd, amikor Enzo Ferrari nagyjából 59 éves volt. A szinopszis szerint azt az időszakot eleveníti majd fel a film, mikor Ferrari feleségével közösen alapított cégét csőd fenyegeti – írja a Variety.

