Palvin Barbara szerint nincs meg a korábbi varázsa a Szigetnek

A modell kivételesen a barátja nélkül érkezett a fesztiválra.

Idén a tervekkel ellentétben a párja, a színész Dylan Sprouse nélkül érkezett Palvin Barbara a Sziget fesztiválra.

A modell a Blikknek adott interjút, amiben azt is elmondta, miért csak szombaton látogatott ki a fesztiválra, holott korábban már az első napon kint volt.

Jöttem volna én korábban is, de volt egy munkám Londonban, azt mindenképpen be kellett fejeznem. Ezért nem láttak eddig itt, de szeretem a Szigetet, szóval most végre itt vagyok.

– mondta Palvin Barbara aki azt is elárulta, hogy nem biztos, hogy később is kilátogat majd a Hajógyárira.

Valahogy most nincs meg a korábbi varázsa számomra a Szigetnek, valószínű azért, mert a barátom nem jöhetett velem. Az volt a terv, hogy együtt jövünk a los angelesi barátainkkal, de végül máshogy alakult.

A közösségi oldala szerint Dylan Sprouse egy háborús terepasztallal van elfoglalva mostanában, melynek a neve War Heaven, az amerikai színész maga festi a figurákat hozzá.

A modell és párja nemrég készítettek egy videósorozatot arról, hogy vettek egy telket, ahol építkezni szeretnének. Palvin elmondta, hogy most tárgyalnak több lehetőségről is, hogy hova kerüljenek az epizódok, szóba került az Instagram, az IGTV és a Discovery Channel is.

Palvin Barbara augusztus 30-áig tervez Magyarországon maradni, aztán utazik vissza a barátaihoz.