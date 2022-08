Joseph Quinn együtt zenélt a Metallicával

Egy basszusgitárt is kapott a bandától.

A Stranger Things idei évada két több évtizede kiadott dalt is sikeresen visszahozott a köztudatba: Kate Bush Running Up That Hill című száma, és a Metallica Master of Puppetse is újra megjelent a ma népszerű lejátszási listákon, utóbbi 36 év után kapott videoklipet is.

A Metallica dalának újrarobbanása Joseph Quinn játékának is köszönhető, aki Eddie Munsonként zúzta a gitárt a Stranger Things negyedik évadának fináléjában a metálzenekar szóban forgó számát bömböltetve. A Metallica nem is maradt hálátlan, nemrégiben a sorozatból ismert Pokol Tüze Klubos pólóban mutatkoztak, a minap pedig meg is hívták maguk közé a színészt, hogy a Lollapalooza fesztiválos fellépésük előtt együtt zenéljenek a backstage-ben.

A bandatagok nemcsak együtt játszottak Quinnel, de ajándékoztak neki egy gitárt is, amit aláírtak, biztosították továbbá, hogy bármikor szívesen látják maguk között.