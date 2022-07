Károly herceg a sajt- és bormeghajtású autójával gurult be egy eseményre

Egészen különlegesre sikerült Károly herceg belépője a Nemzetközösségi Játékok nyitóceremóniáján. A négyévente megrendezésre kerülő sporteseménynek idén Birmingham ad otthont. A trónörökös a vintage, öko-meghajtású Aston Martinjával gurult be az arénába felesége, Kamilla hercegnével az oldalán csütörtök este.

A herceg, aki régóta híve a fenntartható életvitelnek, 1970-ben vásárolta meg az autót, amit később úgy alakított át, hogy bioüzemanyaggal működjön. A környezetbarát kocsit a bor és a sajt készítése során keletkező melléktermékekből származó bioetanol hajtja.

Still getting better with age… 🚙

The Prince and The Duchess have made their entrance to the Opening Ceremony of @BirminghamCG22 in His Royal Highness’s Aston Martin, which runs on a by-product of wine and cheese. 🧀🍷 pic.twitter.com/bA77MBl3CF

