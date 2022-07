Pénzt vagy éveket!: Adásba kerül Horváth Gréta és Meggyes Dávid utolsó közös tévészereplése

Mint ismeretes: nagy csinnadrattával szakítottak januárban.

Több hónappal ezelőtt, januárban jelentette be Horváth Gréta, hogy férje, Meggyes Dávid kilépett az életéből: márciusra már a válást is kimondták köztük, sőt, mindketten új párra találtak. Horváth nem nevezte meg a választottját (az illető civil munkát végez, nem kíván szerepelni), Meggyes viszont egy másik ismert emberrel, a Dancing with the Stars egyik táncosával, Stana Alexandrával alkot egy párt azóta.

A TV2-re visszatérő Pénzt vagy éveket! című műsorban azonban még együtt szerepel Horváth és Meggyes, aminek egy oka van: a műsort akkor rögzítették, amikor még szó sem volt különválásról kettejük esetében.

Az új adás csütörtök este kerül képernyőre: