65 éves korában találkozott először 84 éves anyjával egy nyugdíjas, négygyerekes nagymama

Judy Kenyon Dudley-ben él, négy gyereket nevelt fel, tanárnőként dolgozott, de már nyugdíjba vonult. Születésekor örökbe fogadták, de sose érezte befogadó családját a családjának. Két évtizeden át kereste biológiai anyját, sikertelenül. Azt gondolta a ma már nagymama, hogy anyja, biztosan meghalt.

Egy tévéműsor segítségével most mégis rábukkant az anyjára, Gina Masse-ra, aki él és virul Dél-Franciaországban. A műsor egy találkozót is összehozott a két nővel, illetve Kenyon három testérével Cannes-ban – írta a Daily Mail.

Kenyon 1957-en született, nem sokkal születése után fogadta örökbe egy fiúval, Daviddel együtt egy család. Az örökbefogadó szülők elváltak, az anyjuk újraházasodott egy arisztokratával, és ezek után egy nagy kastélyban nőttek fel a gyerekek, de nem szívesen látott személyek voltak az új családban.

David felkutatta biológiai családját, és támogatta Kenyont is, hogy megtalálja ő is a sajátját. Több weboldal és az adoptációs papírok segítségével arra jutott, hogy az eredeti neve Jane Masse, és hogy az anyját Gina Masse-nak hívták, aki 19 éves korában szülte meg őt. Több címet is felkutatott, ahol lakhat az anyja, de egyiken sem találta meg.

Két évtizeden keresztül kutakodott, sikertelenül, arra gondolt, meghalhatott biológiai anyja. Pedig rátalált egy féltestvérére is a papírokon, aki 196-ben születhetett, és aki szintén a Jane nevet kapta, de őt sem találta meg személyesen.

