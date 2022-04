Kislányt vár Nicolas Cage és 27 éves felesége

Már a nevét is kitalálták.

Nicolas Cage és felesége, Riko Shabata január elején jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Az 58 éves színész a minap Kelly Clarkson műsorának vendége volt, ahol nemcsak a baba nemét, de a nevét is elárulta a közönségnek.

A műsor egy pontján a kedvenc daláról kezdett beszélni. Mint mondta, annak idején, amikor az édesapja, Augie lemezlovaskodott, gyakran játszotta a Beatles Across the Universe című számát. Cage pedig nem is csak úgy mellékesen osztotta meg mindezt a jelenlévőkkel.

Ez a kedvenc számom, amit valaha írtak, ezért szeretnék most egy nagy bejelentést tenni. Kislányom lesz, akinek a szám miatt Lennon lesz az egyik neve, a másik pedig Augie, az apám után. Lennynek fogom majd becézni

– hangzott a bejelentés.

A színésznek egyébként az úton lévő babán kívül van két másik fia is előző kapcsolataiból: Weston 31, Kal-El pedig 16 éves.