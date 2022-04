Túl lassan vezetett, ezért egy évre bevonták a jogsiját – videó

Egy évre eltiltottak a járművezetéstől egy nőt, aki 32 kilométer/órás sebességgel hajtott Nagy-Britanniában, az M1-es autópályán – írja az ITV honlapja.

A 48 éves Thap Quant, aki a darlingtoni Brunel Wayről származik, még 2021 augusztusában rögzítette a Nemzeti Autópálya kamerája, amint túl lassan hajtott az M1-es autópálya észak felé vezető kettes sávjában.

A Northamptonshire-i rendőrség által Twitteren közzétett lenti videón az látható, hogy a Mini Coopert vezető sofőr annyira lassan megy, hogy az autópályát rendeltetésszerűen használó többi sofőrnek szó szerint kerülgetnie kell az autóját, ezért a mögötte haladó rendőrök megállítják.

A driver who drove dangerously slow on the northbound carriage of the M1, has been disqualified from driving for a year after footage was submitted to @northants_SRT via #OpSnap.

