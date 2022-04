Az Oscar-pofon és a hősies szerepei miatt a földönkívüliek réme lehet Will Smith az UFO-szakértő szerint

A filmekben gyakran földönkívüliek ellen is harcoló hollywoodi sztár Oscar-gálán előadott balhéja összezavarhatja az idegen civilizációk tagjait, akik tudatában összemosódhat a valóság és a fikció, így az idegenek Föld „védelmezőjét” láthatják Will Smith-ben – véli a korábban a brit védelmi minisztériumnak is dolgozó szakértő.

A korábban két évtizeden át a brit Védelmi Minisztériumnak is dolgozó 53 éves újságíró, Nick Pope úgy gondolja, hogy ha a földönkívüliek látták, ahogy Will Smith felpofozta Chris Rockot az idei Oscar-gálán, és látták a Függetlenség napját és a Men in Black – Sötét zsarukat is, akkor megijedhettek a balhé láttán, hiszen a sztárra a Föld „védelmezőjeként" tekinthetnek. A brit kormány egykori UFO-nyomozója úgy véli, hogy ha az idegenek figyelnek minket, akkor egészen biztosan tisztában vannak Will Smith hollywoodi múltjával. A fikció azonban nem biztos, hogy egy olyan fogalom, amit a földönkívüliek teljesen megértenek, így az Oscar-gálán elcsattanó pofon emlékeztethette őket a színész erejére. Ha a földönkívüliek figyelik a Földet – akár a feltörekvő civilizációk tudományos tanulmányozásának részeként, akár felderítésként, egy idegen inváziót megelőzően –, akkor a televíziós adásainkból sok információt szereznek rólunk – idézi Pope elméletét a Mirror. A földönkívüliek szerinte viszont nemcsak azt gondolhatják, hogy a Függetlenség napja egyik jelenetében egy bolygónkra érkező idegen űrhajó pilótáját ököllel üdvözlő színész a Föld „védelmezője", hanem azt is leszűrhették például a Kaliforniába jöttem című sorozatból, hogy Will Smith a bolygót irányító elit egyik tagja. Utóbbiban az összeesküvés-elméletek hívei biztosan igazat adnának nekik. Mindez attól függ, hogy az idegenek értik-e a fikció fogalmát. Ha nem, akkor azt fogják hinni, hogy a Föld már többször is visszaverte az idegenek invázióját, és ennek elrettentő hatása lehet – zárta gondolatait az UFO-szakértő, akivel 2011-ben interjút is készítettünk.