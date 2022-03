Elsírta magát a CNN riportere, miközben egy ukrán férfival beszélgetett, akinek meghalt a családja

Interjút készített a CNN március 16-án Szerhij Perebiinisszel, azzal a 43 éves ukrán férfival, akinek a felesége és a két gyereke egy aknatámadásban halt meg március 6-án a Kijevhez közeli Irpinyben.

Erin Burnett, az amerikai hírcsatorna műsorvezetője nem bírta ki sírás nélkül a hatperces beszélgetést – írja a Huffington Post.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” – Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy

— CNN (@CNN) March 17, 2022