Zimány Linda: Nem olyan felszínes az életem, mint amilyennek az Instagramon tűnik

Zimány Linda a Miss Balaton gáláján mesélt a Fókusznak arról, hogy mivel telnek a hétköznapjai és hogy az emberek mennyire kapnak reális képet az életéről, ha a közösségi oldalán követik. Spoiler: semennyire.

Dolgozom sokat az irodában is, arról annyira sokat nyilván nem hallani, hiszen az nem egy social médián posztolható dolog, de azon kívül az Instagramon is jelen vagyok és folyamatosan láthatják az emberek az életem 0,00001 százalékát. Tehát nem olyan felszínes az életem, amilyennek ott tűnik, hogy csak szelfikből áll, de nyilván jó elfoglaltság. A pandémia alatt még a TikTokra is bejelentkeztem