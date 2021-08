Szerencsekerék: Zimány Linda elbukta az összegyűjtött milliókat, mert távol állt tőle a megfejtés

Kasza Tibi próbálta rávezetni, de teljes volt a homály.

A Szerencsekerék legutóbbi adásában Zimány Linda volt a sztárjátékos, ráadásul neki sikerült a fődíj játékra is bekerülnie. A szerencse azonban nem kedvezett neki a végső fordulóban. Kevés betűt kapott a megfejtéshez és habár a kategória miatt könnyen ki lehetett volna találni a feladványt, Zimánynál teljes volt a homály.

Az idő lejárta után Kasza Tibi próbálta rávezetni, teljesen körbe is írta neki a megfejtést, de az ügyvéd továbbra is csak pislogott és ezzel több mint két és fél millió forinttól esett el. Magyarázata szerint nem az ő sportja a vadvízi evezés, ezért nem is jött rá, hogy erről van szó.