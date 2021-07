Elég hamar mém lett Emma Roberts tengerparti videójából

Emma Roberts Instagramra feltöltött videója, amin a tengerparton sétálgat, szinte percek alatt bejárta az internetet és mémesedett. A felvételen Julia Roberts unokahúga nem csinál mást, csak mosolyog és fejeket vág, pont úgy, mint az olyan esetekben, amikor tudjuk, hogy valaki éppen videóz minket, ezért igyekszünk megnyerő pillantást ejteni a kamera felé.

Több se kellett az internetes közösségnek, az egyik mém például Roberts videójára azt az élethelyzetet hozta példaként, hogy:

Egy másik mémben pedig arra hívták fel figyelmet, hogy a videóban Robert pont úgy viselkedik, mint amikor eljátsszuk, hogy figyelünk a barátunk történetére, miközben csak a szemközti asztalnál ülő sráccal flörtölünk.

me looking at myself on teams before everybody else logs into the meeting pic.twitter.com/o9AtdctUpw

— will (@getwellsoongeri) July 26, 2021