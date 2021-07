A 13 okom voltból ismert Tommy Dorfman nőként éli tovább az életét

Tommy Dorfman színész a Time magazinnak adott egy interjút a napokban, melyben először beszélt arról, hogy mostantól transz nőként éli tovább az életét, férfi filmszerepeket már nem is szeretne vállalni a jövőben. Hozzátette, már az átalakító műtéteken is túl van.

Később az Instagram-oldalán is bejelentette a változást:

Izgatottan mutatom be magam a nőként, aki vagyok. Különösen hálás vagyok azon transz embereknek, akik ezt az utat már bejárták, lebontották az akadályokat, akár az életüket is kockáztatva. Köszönöm, hogy sokan utat mutattak, hogy ki is vagyok valójában, hogy miként kell élnem, hol a helyem ebben a világban.