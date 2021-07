Ambrus Attila és felesége második gyereküket várják

Már elkönyvelték, hogy lányuk egyke marad.

2019 februárjában született meg Ambrus Attila és felesége első gyereke, Anna. Mivel a kislányuk lombik program segítségével fogant meg és Réka nem szerette volna újból átélni a procedúrát, ezért belenyugodtak abba, hogy egy gyerekük lesz. Az élet azonban felülírta az elképzelésüket.

Bár minden küzdelmet, nehézséget megért, hogy Anna megszülethetett, még egyszer nem vállalkoztam volna rá. Elfogadtam, hogy a lányomnak nem lesz kis testvére. A sors vagy az égiek azonban máshogy döntöttek, állapotos lettem, amit a férjem előbb megsejtett, mint hogy a testem jelzett volna

– mondta a Storynak az anyuka.

A pár már azt is tudja, hogy novemberben érkező babájuk kisfiú, sőt a nevét is kitalálták már. A kicsi az Ambrus Magor Attila nevet kapja. Ambrus Attila azonban nem csak amiatt aggódik, hogy az ő nevét is viszi tovább, hanem a korkülönbség miatt is.