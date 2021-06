Kelly Osbourne arca felismerhetetlen az új Instagram-fotóin

A kommentelők nem értik, mi történt.

Jobb, ha hozzászokunk, hogy egy darabig most így látjuk a celebeket

Kelly Osbourne az elmúlt időszakban életmódot váltott, tavaly megírtuk, hogy ennek köszönhetően nagyjából negyven kilótól szabadult meg. Azóta a külsejét is megváltoztatta, például lilára festette a haját és a sminkelési szokásai is átalakultak. A legfrissebb fotóin Instagramon azonban annyira nem hasonlít önmagára, hogy konkrétan nem ismertük fel. A kommentelők közül annak ellenére, hogy rengeteg gratulálnak neki emiatt, sokan nem értik, hogy mi történt az arcával, mivel szerintük már a vonásai is teljesen megváltoztak: