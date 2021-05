Megszületett Ada harmadik gyereke

A baba teljes neve: Kiss Freya Jázmin.

Pintér Adrienn tavaly nyáron ment férjhez, decemberben pedig már arról számolt be, hogy párjával hamarosan közös gyerekük születik. Néhány héttel később az is kiderült, hogy kamasz ikerfiai után lányos anyaként is kipróbálhatja magát. Elég hamar, már februárban elárulták, hogy a babának a Freya nevet választották.

A kicsi pedig már meg is érkezett. Ada május 21-én este a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy harmadik gyereke világra jött. Aki pedig kíváncsi az első fotóra, amin csak a kicsi lába látszódik, az Ada Instagramján meg is nézheti.