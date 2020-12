Ada a terhességéről: Aki azt mondja, hogy ez egy szép állapot, az hazudik

Pintér Adrienn csak néhány napja jelentette be közösségi oldalán a hírt, hogy férjével közös gyereküket várják. Adának a korábbi házasságból már van két ikerfia, akik 15 évesek és akikkel ugyanolyan rosszul viselte a várandósságot, mint most 38 évesen.

Most is elég rosszul voltam. Hányni nem hánytam, viszont hat héten keresztül, olyan 10-11-től este 8-9-ig voltam rosszul, ami azt jelentette, hogy ájulás, szédülés, émelygés, hányinger, a szagoktól azonnali fejfájás. Volt két hét, amikor mindennap migrénem volt. Volt egy időszak az elején, amikor még a víznek is rossz íze volt. Úgyhogy volt egy kemény hat hetem, ami rettenetes volt. Aki azt mondja, hogy ez egy szép állapot, az hazudik. Könyörögtem, hogy ezt éljem túl, legyek túl ezen