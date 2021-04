A Démonok között 3. előzetese kellően nyugtalanító lett

Ez sem lesz kevésbé félelmetes, mint az előző két film.

Befutott a Démonok között-filmsorozat legújabb darabjának előzetese, ami a Démonok között 3. – Az ördög kényszerített címet viseli majd. Az új film nem követi teljesen az előző két film felépítését, itt vélhetően egy 1981-es bírósági tárgyalás lesz a középpontban, amikor is Arne Cheyenne Johnsont elítélték, miután megölte főbérlőjét. Állítólag a gonosz kényszerítette arra, hogy ezt megtegye. A szellemvadász házaspár, Ed és Lorraine Warren pedig megpróbálta bizonyítani, hogy a férfi nem tehetett a gyilkosságról.

Akit idő előtt is érdekel a sztori, olvassa el alábbi cikkünket, ahol részletesen is írtunk a film sztoriját képező ügyről, amit mindmáig csak úgy neveznek: „Az ördög kényszerített, hogy megtegyem”. Nem véletlenül lett ez a film címe is.

A film június 4-én debütál, nagy eséllyel a hazai mozikban is: