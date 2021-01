A kommentelők szóltak rá a Sziklára, hogy legalább cenzúrázzon, ha már a kislánya meztelen fenekét posztolja

Többek szerint azonban, ez még így is túl intim fotó.

Nem kérdés, hogy Dwayne Johnson imádja a gyerekeit és ezt elég gyakran meg is osztja a közösségi oldalán fotók és különböző történetek formájában. A legutóbbi posztját azonban nem igazán gondolta végig.

Arról mesélt, hogy 2 és fél éves lányának, Tiának pisilnie kellett kirándulás közben, de nem akart pelenkát használni, ezért a fűben intézte el a dolgát, amiben ő segített neki azzal, hogy a levegőben tartotta. A sztori végén még azt is hozzátette, hogy utólag rájött, a fehér sportcipője nem volt jó választás. És ez eddig még vicces is lehetne, csakhogy az esetről fotó is készült, a Szikla pedig megosztotta 214 millió követőjével.

A kommentelők szóltak rá, hogy a gyerek csupasz fenekét legalább egy emojival takarja már ki, mire a sztár egy lila szívecskével a megfelelő helyen újraposztolta a képet és megköszönte a figyelmeztetést. Többen azonban ezután is úgy gondolták, hogy ez a fotó túl intim ahhoz, hogy bármilyen formában a nyilvánosság elé legyen tárva és egy kisebb vita alakult ki arról, hogy kinek van igaza.