Majka a koronavírusról: Nem hiszem, hogy a kijárási tilalommal meg lehet oldani

Majka nemrég jelentette be közösségi oldalán, hogy elkapta a koronavírust. Akkor elmondta, hogy egyelőre csak úgy érzi magát, mintha sima influenzája lenne, de aggasztja, hogy milyen tünetei lesznek pár nap múlva. A követőinek azt is megígérte, hogy egy covid naplóban dokumentálni fogja, hogy milyen lesz az állapota az elkövetkezendő időszakban.

Az első videót már fel is töltötte YouTube-csatornájára, amiben kitért a kijárási tilalomra. Szerinte nem megoldás és elmondta, hogy a kórházi túlterheltségen például nem fog javítani.

Én nem hiszem, hogy a kijárási tilalommal, ami éjféltől reggel ötig tart, ki a faszom megy bárhova is éjféltől reggel ötig egy, hogy be vannak zárva a szórakozóhelyek? Aki meg dolgozni, az meg úgy is megy, annak lehet menni. Szóval nem hiszem, hogy kijárási tilalommal ezeket meg lehet oldani úgy, hogy közben meg focimeccseken 16 ezer ember ugrál.