Itt a videó arról, ahogy civilek Sacha Baron Cohenre támadtak a Borat 2 forgatásán

Túlfeszítette a húrt.

A Borat utólagos mozifilm: Produkciós kenőpénz szállítása az amerikai rezsimnek a Kazahsztán egyszeri dicsőséges nemzetének hasznára megjelenése előtt tudni lehetett, hogy Sacha Baron Cohenéknek nem volt egyszerű a forgatás sem, egy alkalommal golyóálló mellényt is viselnie kellett a színésznek, miután egy jobboldali, fegyverpárti gyűlésen beszólogatott a résztvevőknek.

Cohen erről most az Instagram-oldalán osztott meg egy felvételt, amin azt látjuk: a színész lefut a színpadról, beugrik az autójába, majd teljes testsúlyával tartja annak ajtaját, nehogy kiszedjék őt onnan a dühös fegyverpártiak.

Kiemelt kép: FOUR BY TWO / EVERYMAN PICTURES / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP