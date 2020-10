Kim Kardashiant egyszer a saját apja szeretőjének hitték

Ezt egy egészen elképesztően jó interjúban mondta el David Lettermannek.

David Letterman beszélgetős műsora, a My Next Guest Needs No Introduction folytatódik a Netflixen, a harmadik évad első részében pedig Kim Kardashiannal beszélgetett, aki most lett negyven. Az interjú kifejezetten szórakoztató és érdekes lett, rengeteg olyan dolgot mondott el benne Kardashian, amiről eddig nem feltétlenül beszélt ennyire részletesen van őszintén, többek közt arról, amikor évekkel ezelőtt Párizsban fegyveresek kirabolták.

De arról is beszélt, hogy milyen volt tinédzserként megélni azt, amikor O.J. Simpsont vádolták meg felesége, Nicole Brown meggyilkolásával, és Kardashian apja, Robert Kardashian védte Simpsont, miközben Kardashian anyja, Kris Jenner legjobb barátnője volt Nicole Simpson. Mint kiderült, egy héttel a gyilkosság előtt a Kardashian család együtt nyaralt a Simpson családdal, de Kardashian arról is beszélt, hogy ez volt az az időszak, amikor az egyik alkalommal, amikor átment apjához, lefotózták őt, és azzal került be valami bulvárlapba, hogy ő Robert Kardashian szeretője. Kim Kardashian úgy fogalmazott, hogy akkor találkozott először azzal, hogy miként és mennyire ferdíti el sokszor a dolgokat a média.

