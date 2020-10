Megyeri Csilla 11 év után kapta meg a diplomáját

Megyeri Csilla Instagramon mesélte el diplomája megszerzésének történetét, ami elég döcögősen ment. Az egyetemet ugyan becsülettel kijárta és az államvizsgát is teljesítette, a nyelvvizsgával hadilábon állt, ami szükséges a diploma megszerzéséhez. Most egyedül a koronavírus miatti kormányrendelet miatt kapta kézhez a diplomáját.

A koronavírus-járvány miatt nyelvvizsga nélkül is mindenki megkaphatja a diplomáját. Meg is indult a roham.

Gondolkodtam, hogy megosszam-e veletek, de minden barátom azt mondta, hogy valakinek még így sincs.🤷🏻‍♀️ Plusz ettől függetlenül így is volt.👏🏼👏🏼👏🏼🙈😀 Én is abba a százezerbe tartozom..🙋🏻‍♀️😬👩🏻‍🎓 Tegnap átvettem a diplomámat (11év után) – tudom, picit szégyen is valahol, hogy nem voltam képes ennyi idő alatt az írásbeli nyelvvizsgámat megszerezni (a szóbeli elsőre sikerült anno), viszont annyiszor neki ugrottam a felkészülésnek: két sikertelen írásbeli után szorgalmasan jártam magántanárhoz, aztán félbehagytam…, majd újra neki kezdtem, aztán u.ezt kb. 3x megugrottam az évek alatt, majd halogattam…, tologattam. Nem használtam a nyelvet, és kezdhettem mindig, mindent “elölről”. Na ebben nem voltam igazán kitartó.🥴 A szüleim annyiszor cseszegettek miatta.😌 Most a járvány helyzetnek és az magyar kormány rendeletének köszönhetően megkaptam én is.🙏🏼

— írja, majd ezután arról mondja el véleményét, hogy egyébként sosem kérték sehol, hogy mutassa fel a diplomáját.

Ettől függetlenül mindig is bennem volt a tudat, hogy becsületesen tanultam, sikeresen leállamvizsgáztam, a szakdolgozatomat jelesre abszolváltam, van egy fél nyelvvizsgám😅 – és “csak”a másik fele miatt nincs a kezemben a keményfedeles oklevél -… és??! Enélkül is boldogultam/boldogulok az életben. Eltudtam helyezkedni a szakmámban, 5évig dolgoztam is benne. Tegnap óta sem változott semmi… persze jó érzés volt a kezembe fogni.😍 Egy jót mosolyogtunk a TO-n dolgozó hölgyekkel, nosztalgiáztunk az akkor még főiskolás élményekről majd azonnal felhívtam Anyukámat. Szerintem megnyugodott.🙈😂❤️

Persze nem teljesen példaértékű ez! De ez az én rövid történetem… Semmi sem történik véletlenül.🙏🏼 Papírok nélkül is szerelem a szerelem, a tudás hatalom, és még hosszasan sorolhatnám… viszont a fiataloknak üzenem: a nyelvtudás manapság hatalmas kincs – tanuljatok minél több nyelvet és szívjátok magatokba a tudást!🙏🏼👩🏻‍🎓👨🏼‍🎓☺️

Ohhh, és még valami, ami az egyetem homlokzatán is olvasható:

“Imádkozzál és dolgozzál!” 🙏🏼🏛☝🏼