Kylie Jenner a mellére ragasztotta az életkorát

A Kardashian-Jenner család és barátaik most a születésnapos Kylie Jennert ünneplik, aki 23 éves lett. A nővérei szokás szerint régi fotókkal köszöntötték fel, míg az ünnepelt arról posztolt, ahogy a lánya elfújja a szülinapi tortáján égő gyertyákat, amik római számokkal jelzik az életkorát.

És úgy tűnik, Kylie Jennernek nagyon bejött a XXIII, mert nem csak a tortán szerepeltek. A gyűrűje és a nyakláncán lógó medál is ez volt és az ünnepi szettjére is ezt ragasztották. Ha pedig ez nem lett volna elég, akkor ismétlésként még a mellét is kistrasszozták.

