Tagadja a 34 centis derékbőséggel megáldott nő, hogy manipulálná az internetre feltöltött képeit

Kimaxolta a homokóra alakot.

Az egész közösségi média a mianmari Su Naing csodájára jár, aki már-már beteges szintre tökéletesítette a homokóra alakot. A 23 éves nő saját állítása szerint 34,7 centiméteres derékbőséggel rendelkezik, és határozottan visszautasítja azokat a vádakat, miszerint photoshoppal manipulálná az Instagramra feltöltött képeit.

A nőt szép számmal kritizálják a megjelenése miatt, a legtöbben olyan véleményeket fogalmaznak meg, hogy képszerkesztő segítségével eltüntette pár bordáját, vagy hogy fűzőt visel addig, míg a képek elkészülnek.

Su Naing azonban tagadja, hogy bármelyik vád is igaz lenne, extrém megjelenését az életmódjával magyarázza

Persze érthető, hogy sokan megkérdőjelezik a képek valóságtartalmát, ezzel együtt nem egyedülálló, hogy valakinek ilyen kicsi legyen a derékbősége. A Guiness-rekordot Ethel Granger állította fel még 1939-ben, mindössze 33 centiméteres derékbőségével.

De jelenleg is él egy nő, aki még Suénál is kisebb méretekkel rendelkezik: az amerikai Cathie Jung eredménye fűzővel 38,1 centiméter, de a kiegészítőt elhagyva is csak 53,3 centiméter. Cathie elmondása szerint egy nap 23 órán keresztül hord fűzőt, hogy „tökéletes” legyen az alakja.

Végül csendben jegyezzük meg, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberek szerint a nőknél a 80 centis derékbőség számít egészségesnek, szóval senki ne essen kétségbe Su és Cathie látványától!

Kiemelt kép: Su Naing (Instagram)