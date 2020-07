Fülig ért a szája.

Károly herceg is túlesett a koronavíruson, erről mi is írtunk nektek az elmúlt hónapokban. Szerencsére kilábalt belőle Wales hercege, most pedig munkába is állt, mint azt a People írja új cikkében. A londoni metróhálózat dolgozóit látogatta meg, akik a járványhelyzet alatt is rendületlenül dolgoztak.

A herceg eléggé elemében volt, ahogy a képeken látni lehet.

Fotó: Chris Jackson / POOL / AFP[/caption]

Kiemelt kép: Chris Jackson / POOL / AFP