Südi Iringó a környezettudatosság miatt papírszívószálgyárat üzemeltet

Majdnem a táncot is abbahagyta emiatt.

Südi Iringó a Reggeli stúdiójában járt hétfő reggel, ahol egy érdekes dologról számolt be a táncosnő, ugyanis környezettudatossága akkora méreteket öltött, hogy gyárat is üzemeltet.

Most már az autót is elektromosra cseréltük, és 2021 felé haladva áttértünk arra, hogy papírszívószálakat kezdtünk gyártani, aminek ez a karantén nem tett jót, hiszen nem lesznek fesztiválok, az éttermet zárva voltak. Most indítjuk újra a gyárat, úgy gondolom, ez lesz a jövő. Szeretnénk mindenféle kupakokat, ételtartó dobozokat és egyéb ilyeneket még forgalmazni.

Mint kiderült, egy utazás alkalmával jött rá, hogy mással is szeretne foglalkozni, így a környezettudatosság jegyében fordult a papírszívószálak felé. A táncot abba is szerette volna hagyni, a szívószálbiznisz is ezért indult el.

Párjával együtt van egy varrodájuk is egyébként, de utóbbiban csak fél szemmel van benne.

