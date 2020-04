Billy Zane mutatott egy képet DiCaprióról, amit ő készített a Titanic forgatásán

Tudjátok, ő volt a negatív karakter.

James Cameron Titanicjára mindenki emlékszik, Billy Zane-re már kevesebben. Ő volt a film rossz arca, aki Leonardo DiCaprióékat szívatta végig. Zane nem csinált nagy filmes karriert, lényegében ez volt élete szerepe, nagyrészt ezzel azonosítják be még mindig.

Amúgy azóta kopaszra borotválta a fejét is, de ez nem lényeg. Még a film forgatásán, 1997-ben készített polaroid képeket a stábról, köztük DiCaprióról is, amit most feltöltött az Instagramjára. Mint írta:

Ezt a képet egy polaroiddal lőttem egy ifjú hősről.

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFP