Megjelent Manuel új dala, de a rajongók nincsenek elájulva tőle

A kritizálók szerint kezd unalmas lenni.

A legutóbbi X-Faktor szériát ugyan nem ő nyerte meg, de a legnagyobb sikert és rajongótábort mégis Manuel tudhatja magáénak. Készített már dalt Kállay Saunders Andrással és egykori mentorával, ByeAlexszel is, a követői pedig nagyon várták már a saját dalát is, ami néhány hét csúszással meg is érkezett a hétvégén.

Az Elegem van című dal ugyan a felkapottak között van a YouTube-on, de 14 ezer lájk mellé kapott 2600 dislike-ot is és egy rakás kritikát. A hozzászólok egy része szerint, Manuel kezd túlságosan is sablonos lenni, hiszen mindig ugyanarról énekel, ráadásul az autotune-t is túltolták a dalban.

Manuel viszont nem vette magára a negatív kommenteket, közösségi oldalán elmondta, hogy már több másik dala is elkészült, amik más témával foglalkoznak, csak ki kell várni a megjelenésüket.



Kiemelt kép: Instagram/@manuelsingx