Koronavírus: Tom Hanks és felesége hazamehettek a kórházból

Mint ahogy arról beszámoltunk, Tom Hanks és felesége, Rita Wilson koronavírus-fertőzöttek lettek, miután Hanks a most készülő Elvis Presley-film forgatásán megfertőződött a járvánnyal. A tegnapi nap információi szerint, a forgatócsoportból ő az egyetlen fertőzött. A napokban már bejelentkezett a kórházi karanténból Hanks és Wilson, akkor Spotify-listát készítettek unaloműzés gyanánt, most viszont elhagyhatták a kórházat – számolt be róla a CNN.

Természetesen továbbra is házi karanténban maradnak az ausztráliai Queensland államban, ahol egy házat bérelnek.

Kiemelt kép: Mike Windle/Getty Images