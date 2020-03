Koronavírus: Tom Hanksék a karanténból posztoltak

Mint ismeretes, Tom Hanks és felesége, Rita Wilson is megfertőződtek a koronavírussal, miután az Oscar-díjas színész Ausztráliában forgatott filmet Elvis Presley-ről.

Új Instagram-posztjában arról beszél, hálás a sok jókívánságért:

– utalt az alapos kézmosásra és alapvető higiéniai szabályok betartására a színész. Hozzátette,

a jelenlegi helyzet ellenére sem szabad pánikba esnie senkinek. Ők sem teszik.

Jópofa, de a kórház dolgozóitól, ahol jelenleg tartózkodnak, Hanks ajándékot is kapott, méghozzá egy új Wilsont, aki a Számkivetett című filmben a színész legfőbb társa volt:

Hospital Gives Tom Hanks a “Wilson” to Keep Him Company in Quarantine. Toms doing just fine. #coronavirus https://t.co/CvhsHUn2nw

— Ross Gerber (@GerberKawasaki) March 12, 2020