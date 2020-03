Nicki Minaj férjét letartóztatták, mert nem regisztráltatta magát a szexuális bűncselekményeket elkövetők adatbázisába

Kiengedték 6 milliós óvadékért cserébe.

Nicki Minaj nem olyan rég összeházasodott régi szerelmével, akivel tavaly jött újra össze, Kenneth Petty-nek pedig igen erős múltja van. 1995-ben egy 16 éves lánnyal szemben követett el szexuális bűncselekményt, ami miatt el is ítélték, a hivatalos papírok szerint „nemi erőszakra tett kísérlet félelemkeltéssel vagy fizikai erőszakkal” vádjával.

A neve hivatalosan is szerepel a new yorki szexuális bűncselekményeket elkövetők hivatalos, bárki számára hozzáférhető adatbázisában, az elmúlt hetekben viszont Minaj-zsal hivatalosan is Kaliforniába költöztek. Az ottani törvények szerint ott is regisztráltatnia kell magát, ha oda költözik, múlt héten pedig letartóztatták, mert elmulasztotta ezt megtenni. Akkor 20 ezer dolláros, 6 millió forintnak megfelelő óvadék letétele után szabadon távozhatott, a JustJared pedig most azt írja, hogy megtörtént a mai nap a regisztráció, így már a kaliforniai adatbázisban is szerepel a neve.

Kiemelt kép: Robert Kamau/GC Images