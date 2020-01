Fordulat: mégis James Corden vezeti az autót a Carpool Karaoke-ban

Jó kis hetük van a James Corden-rajongóknak: pont két napja írtunk arról, hogy a Carpool Karaoke-ban nem is Corden vezeti az autót, hanem egy rámpán viszik őket Los Angeles belvárosán keresztül, hogy ő nyugodtan tudjon énekelgetni a vendégeivel.

A Twitteren nagyot ment a dolog, szépen beleállt mindenki a műsorba, majd a semmiből megjelent a műsor vezető producere, Ben Winston, aki megvédte Cordent. Mint mondja: a felvétel valós, de ez csak az egyszeri esetek közé tartozik.

Not true! We only use a rig when we are doing a “stunt” as part of the Carpool – when it would be impossible for James to drive! This has occurred only maybe 4 times in 50 or so carpools… Safety is key! https://t.co/kfJXqZqEHq

— Ben Winston (@benwinston) January 23, 2020