Végre Rubint Réka is megosztotta a saját véleményét a Schobert-lavina után

Legalább egy tucat celeb és több világmárka állásfoglalása és több ezer komment után, Rubint Réka úgy érezte, hogy ő is leírja a véleményét férje videójával kapcsolatban.

Az edző elmondta, hogy megelégelte a gyűlölködő kommenteket, ami miatt a gyerekeit félti, majd folytatta azzal, hogy Schobertnek miért is van igaza. Azt ugyan elismerte, hogy a stílusa túl nyers volt, de szerinte mindenki kiforgatta a szavait.

Norbinak volt/van egy véleménye. Belenyúlt a nyílt sebbe. Nem mosakodott be előtte, nem húzott gumikesztyűt. Az ország felordított! Az is, akit nem érintett. Vagy mégis?! Mert ha nekem nem ingem, nem veszem magamra! Tudom-tudom! A kommunikáció! Igen! Egyetértek! Átgondoltabban, megfontoltabban, tapintatosabban kellett volna … de a tényeken nem változtat. Sajnos rengeteg széthullott család van … Ez tény! És rengeteg család egy 3. miatt hullik szét … és nagyon sok esetben a probléma gyökere az, amiről Norbi beszélt! Nem a várandós és most szült nőkre kiélezve, bár sikerült kiforgatni minden egyes mondatot, belekapaszkodni 1-1 szóba. Nagyon sajnálom, hogy elsiklott a kommunikáció, én sokkal finomabban és másként motiválok, de úgy tűnik, hogy ez a “seb” rengeteg kapcsolatban tátong! Hiszen, ha nem tátongna, akkor nem okozott volna ekkora felbolydulást!