Billie Eilish se tudja, hogy mi lesz a róla szóló filmben

A zenés-kitárulkozós celebdokumentumfilm műfaja valóságos reneszánszát éli mostanában, az elmúlt évek ilyenjeit taglaló cikkünkben már említettük, hogy az Apple TV 25 millióért Billie Eilish-sal is leszerződött egyre.

Az énekesnőt erről is kérdezték az iHeartRadio ALTerEGO nevű rendezvényén, Eilish pedig elmondta, hogy már tavaly július óta forgat vele a film stábja és várhatóan még idén kijöhet. Arról viszont fogalma sincs, hogy mi lesz benne, ugyanis egyetlen percet se látott belőle és nem sokat tud úgy egyáltalán róla. Szóval ő maga is izgul, hogy mi kerül majd a filmbe. Ez akár jó hír is lehet, hisz úgy tűnik, az énekesnő nem szól bele a filmesek munkájába, ugyanakkor arról nem tudni, hogy a menedzsmentje mennyire tartja kontroll alatt a projektet, szóval még így is születhet belőle unalmas PR-film.

.@BillieEilish reveals her new documentary for Apple TV+ goes all the way back to the summer of 2018 at @iHeartRadio’s #ALTerEGO event. pic.twitter.com/mmrt5gbMq2

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 2020. január 19.