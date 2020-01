Meghan hercegné a hangját adja a Disney-nek jótékonyságból

A gázsija az ausztrál vadvilág megsegítésére megy.

Meghan hercegné ugyan látszólag lemond az előkelő pozíciójáról, de minek akarna valaki folyamatosan kötelező programokra járni hercegnéként, ha lehet Disney hercegnő is helyette? Akár. Az ugyanis nem derül ki a Vulture cikkéből, hogy pontosan milyen szerepre szerződött le a Disney-vel, de azt igen, hogy a hangját fogja majd adni valamihez, ami lehet mondjuk narráció is valamilyen dokumentumfilmhez, vagy akár egy animációs film szereplőjének a hangja is. Azt viszont lehet tudni, hogy a szerződés értelmében a gázsija teljes egészében egy, az ausztrál vadvilág védelmezésére szakosodott jótékonysági szervezethez megy, az ausztrál bozóttüzek elleni küzdelmet segítendő. A hercegné egyébként szeretné létrehozni saját segélyszervezetét, az önállósodás jegyében, szóval a jótékonykodás azután is folytatódni fog valószínűleg, hogy teljesen elszakadtak már a királyi családtól anyagilag.

Kiemelt kép: Samir Hussein/WireImage