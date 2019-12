Mindenki örökbe fogadná a Bébi Yodára hasonlító menhelyi macskát

Ha eddig nem volt világos: a Bébi Yoda-őrület már ott tart, hogy a The Mandalorian sorozat sztárját mindenbe belelátják a rajongók. Most legutóbb egy menhelyi macska lett az áldozat, akit Észak-Karolinában mentettek meg december közepén. A Rowan megyei önkéntesek először kórházba vitték az állatot, hogy azok megvizsgálják, ugyanis különböző sebeket szerzett korábban.

Az önkéntes központ dolgozója, Nancy Rominger úgy fogalmazott:

– fogalmazott a nő, amúgy a Facebookon gyűjtést is indítottak a szervezetnek, a macska egyébként a Joy nevet kapta tőlük, fülei miatt azonban Bébi Yoda macskának nevezte el az internet.

Adopt her you must, pet her you shall. https://t.co/0jtOonjW56

If you thought Baby Yoda was cute, wait until you meet Joy, the rescue cat with an uncanny resemblance to the “Star Wars” character. She had a large wound on her neck when she was found this month by a humane society volunteer. https://t.co/CGe588Lqcv

— CNN (@CNN) December 27, 2019